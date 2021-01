Badania okresowe pracowników tracą ważność?

Ważność orzeczeń lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., została przedłużona, na okres nie dłuższy niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Przed upływem tego okresu pracodawca jest więc zobowiązany skierować pracownika na okresowe badania lekarskie. Ważność tych orzeczeń nie jest zatem powiązana z konkretną datą, np. z dniem 31 maja 2021 r., lecz ma charakter dynamiczny i jest uzależniona od długości trwania stanu epidemii - poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Zapytanie nr 2131 do ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie wydłużenia ważności badań okresowych dla pracowników

Szanowna Pani Minister!

W zaistniałej sytuacji epidemii rząd Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje szereg inicjatyw mających na celu bezpieczeństwo obywateli, czy wsparcie przedsiębiorców. Właśnie Ci ostatni zwrócili moją uwagę na pewien problem, jaki wystąpił w związku z panującą epidemią. Docierają do mnie sygnały od pracodawców, że nie mogą obciążać zadaniami i obowiązkami swoich pracowników, ponieważ nie posiadają oni aktualnych badań lekarskich, a bez nich boją się dopuścić pracownika do pracy, z obawy przed grożącymi za to sankcjami. Cały problem polega na tym, że w związku z epidemią koronawirusa i pełnym zaangażowaniem lekarzy i personelu medycznego w tę walkę, nie ma obecnie możliwości przeprowadzenia badań okresowych z zakresu medycyny pracy, żeby uzyskać stosowne zaświadczenie, pozwalające na wykonywanie obowiązków zawodowych.

W związku z powyższym, rozumiejąc powyższy problem i troszcząc się o interes społeczny, proszę Panią Minister o przyjrzenie si...