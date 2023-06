Badania bilansu firm przez biegłych rewidentów. Będą zmiany?

Jednym z obowiązków firm jest poddanie sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, jeśli spełnią one dwa z trzech kryteriów. Stanowi to bardzo duży problem dla wielu małych firm. Wartości parametrów, które kwalifikują do badania, nie zostały zmienione od 1 stycznia 2001 roku, co spowodowało, że małe firmy coraz częściej podlegają badaniu sprawozdania finansowego, przekraczając zawarte w ustawie progi.

Interpelacja nr 41231 do ministra finansów w sprawie badania bilansu firm przez biegłych rewidentów

Szanowna Pani Minister,

jednym z obowiązków firm jest poddanie sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, jeśli spełnią one dwa z trzech kryteriów. Stanowi to bardzo duży problem dla wielu małych firm. Wartości parametrów, które kwalifikują do badania, nie zostały zmienione od 1 stycznia 2001 roku, co spowodowało, że małe firmy coraz częściej podlegają badaniu sprawozdania finansowego, przekraczając zawarte w ustawie progi.

Badaniu podlegają jednostki, które spełniają dwa z trzech niżej podanych warunków:

średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,

przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

Podlegają temu badaniu nie tylko spółki akcyjne w celu zabezpieczenia interesów akcjonariuszy, ale również tzw. pozostałe, czyli także małe firmy, często rodzinne, działające na wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Umowę o takie badanie z biegłym rewidentem trzeba podpisać z góry na 2 lata, a koszt takiego badania dla małej jednostki to około 20 tys. netto za rok.

Jest bardzo duży problem ze znalezieniem biegłych, którzy mają wolne moce i mogą podpisać nowe umowy. Wpływ na to miało nałożenie w ostatnich latach dodatkowych wymagań i obowiązków na biegłych, co spowodowało wycofanie się z rynku pracy wielu osób posiadających uprawnienia do badania bilansu. Zmieniło to całkowicie...