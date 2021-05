Aż 1,4 mln pracowników dostaje część płacy „pod stołem”

Aktualnie w Polsce ok. 6 proc. wynagrodzeń jest wypłacanych „pod stołem” – wynika z nowego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego pn. „Skala płacenia pod stołem w Polsce”. Szczególnie mocno problem dotyczy mikrofirm, gdzie takie nieprawidłowości dotyczą 31 proc. zatrudnionych. Szacuje się, że rocznie sektor finansów publicznych traci na tym zjawisku aż 17 mld zł.

Jak oceniają eksperci PIE, zjawisko płacenia „pod stołem” ma dosyć poważne konsekwencje gospodarcze, bo np. stawia uczciwe przedsiębiorstwa w gorszej pozycji względem firm stosujących nieuczciwe praktyki. Straty finansowe dla państwa szacuje się na ok. 17 mld zł w skali roku, co jest porównywalną kwotą do ubytków związanych z luką w podatkach VAT (19 mld zł) i CIT (22 mld zł).

– Z punktu widzenia pracowników, płacenie pod stołem zmniejsza ich bezpieczeństwo socjalne. Od nieoficjalnej części wynagrodzenia nie są bowiem odprowadzane składki. W rezultacie zaniżone są niektóre świadczenia, takie jak zasiłek chorobowy czy macierzyński, oraz przyszłe emerytury pracownik&oacu...