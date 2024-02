Amortyzacja: Wymiana komina to remont

Prace związane z wymianą trzonu komina mają charakter remontowy, ponieważ wydatki poniesione na tę wymianę nie spowodowały wzrostu wartości użytkowej tego komina w stosunku do wartości z dnia przyjęcia go do użytkowania, mierzonej w szczególności okresem użytkowania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego i kosztami ich eksploatacji.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który dokonał wymiany trzonu komina w kotłowni, który z uwagi na zużycie został w całości zdemontowany i zezłomowany, pozostawiając jedynie jego fundamenty i śruby zalane w betonie. Na dotychczasowych fundamentach firma zewnętrzna zrobiła częściową dodatkową wylewkę, nowe żebra wzmacniające i nową płytę stalową, na której zamontowała wykonany przez nich trzon stalowy komina. Wydatki poniesione na wymianę trzonu komina nie spowodowały wzrostu wartości użytkowej tego komina w stosunku do wartości z dnia przyjęcia go do użytkowania, mierzonej w szczególności okresem użytkowania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego i kosztami ich eksploatacji.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy wymianę trzonu komina potraktować jako ulepszenie, czy remont komina - dotychczasowego środka trwałego. Jego zdaniem, wymiana trzonu komina z podstawą i wspornikami, jako części komina bez jego fundamentów nie jest ulepszeniem i stanowi remont obiektu budowlanego, przez przywrócenie jego pierwotnych właściwości.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji wskazał:

Ulepszeniem środka trwałego - w rozumieniu ustawy o CIT - jest:

przebudowa środka trwałego, tj. wykonanie takich prac, w wyniku których nastąpi jego dostosowanie do zmienionych potrzeb funkcjonalnych, użytkowych lub technicznych,

rozbudowa środka trwałego, tj. wykonanie takich prac, które powiększają ten środek trwały,

rekonstrukcja środka trwałego, tj. wykonanie prac, w wyniku których nastąpi odtworzenie zniszczonego środka trwałego do jego poprzedniego stanu,

adaptacja środka trwałego, tj. wykonanie prac mających na celu przystosowanie danego środka trwałego do spełniania odmiennych funkcji od tych, dla których został zbudowany lub użytkowany,

modernizacja środka trwałego, tj. unowocześnienie środka trwałego.

Modernizacją jest trwałe unowocześnienie środka trwałego, które podnosi jego wartość techniczną, jak i przystosowanie składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż pierwotne jego przeznaczenie lub nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych, wyrażające się w poprawie standardu użytkowego lub technicznego, ewentualnie obniżce kosztów eksploatacji. Przy czym efektem ulepszenia środka trwałego w rozumieniu omawianego przepisu ma być ponadto zwiększenie jego wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania, wyrażające się przykładowo wydłużeniem okresu jego używania.

