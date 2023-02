Amortyzacja programu wniesionego aportem

Czy w przypadku nabycia majątkowego prawa autorskiego do oprogramowania w drodze aportu przedsiębiorstwa, które to prawo u aportującego nie podlegało amortyzacji, spółka ma prawo do amortyzacji tego prawa jako wartości niematerialnej i prawnej?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podatnikiem podatku od osób prawnych. W grudniu roku 2021 nastąpiła zmiana umowy spółki w ramach której został podniesiony kapitał zakładowy, a na jego pokrycie zostało aportem wniesione przedsiębiorstwo prowadzone przez jednego ze wspólników. Wspólnik aportujący był osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Na potrzeby ustalenia wartości wkładu do spółki przedsiębiorstwo zostało wycenione jako całość, bez dokonywania odrębnej wyceny jego składników.

W skład przedsiębiorstwa nabytego w drodze aportu wchodziło m.in. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe wraz z prawami autorskimi do niego. Oprogramowanie (i związane z nim prawo autorskie) to zostało wytworzone w przeważającej części przez aportującego, tj. poprzez jego własną, osobistą pracę. Pozostałe koszty - pośrednie i bezpośrednie, w tym obejmujące koszt podwykonawców - zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorcy aportującego. W tych okolicznościach przedsiębiorca aportujący nie amortyzował prawa autorskiego do oprogramowania (nie było ono nabyte...