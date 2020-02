Amortyzacja programów komputerowych

Mimo że z punktu widzenia prawa autorskiego obie te sytuacje zdecydowanie się różnią, to jednak w ujęciu podatkowym stanowią zwykle tzw. wartości niematerialne i prawne (dalej: WNiP). Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 22b ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) amortyzacji podlegają nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,

licencje.

Jedyny wyjątek dotyczy przypadku, gdy oprogramowanie jest zakupione i od razu zainstalowane w komputerze, sprzedane jako całość (np. system operacyjny). Wówczas razem z komputerem stanowi ono środek trwały.

Obligatoryjna i fakultatywna amortyzacja WNiP

Wspomniany wyżej art. 22b ust. 1 ustawy o PIT wprowadza warunek, a mianowicie: by WNiP obligatoryjnie podlegały amortyzacji:

ich przewidywany okres używania musi być dłuższy niż rok, muszą być one wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Oczywiście takie obowiązkowe dokonywanie odpisów amortyzacyjnych jest jeszcze uzależnione od wartości początkowej danej WNiP. Jak stanowi art. 22d ust. 1 ustawy o PIT, podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 22a i 22b, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Jeśli te wyżej wskazane warunki nie zostaną spełnione, podatnik ma możliwość fakultatyw...