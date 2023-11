Amortyzacja: Pompa ciepła jest odrębnym środkiem trwałym

Skoro podatnik jest właścicielem pompy ciepła, została ona zakupiona we własnym zakresie, jest kompletna i zdatna do użytku, przewidywany okres jej używania jest dłuższy niż rok oraz jest wykorzystywana na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, to pompa ta stanowi odrębny środek trwały i podlega amortyzacji podatkowej na zasadach wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - interpretacji indywidualna Dyrektora KIS.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która jest właścicielem budynku mieszkalnego, który znajduje się w ewidencji środków trwałych i jest wykorzystywany wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej. W budynku mieszkalnym znajduje się siedziba spółki oraz jest on wynajmowany innym podmiotom. W celu obniżenia kosztów eksploatacji budynku dokonała zakupu i instalacji pompy ciepła do ogrzewania budynku i podgrzewania wody użytkowej. Nabyta pompa ciepła została przyjęta do użytkowania w momencie zainstalowania i uruchomienia urządzeń. Po zamontowaniu wszystkich części składowych pompa jest kompletna i zdatna do użytku w momencie uruchomienia. Przewidywany okres użytkowania zamontowanej pompy ciepła jest dłuższy niż rok. Pompa ciepła jest wykorzystywana do ogrzewania budynku, w którym spółka prowadzi działalność gospodarczą, a więc jest wykorzystywana na potrzeby związane z tą działalnością. Pompa ciepła stanowi kompletne i dające się wyodrębnić urządzenia zdatne do użytku w takiej postaci, w jakiej jest zmontowana. Posiada ona wszystkie elementy ko...