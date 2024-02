Amortyzacja nieużywanego środka trwałego

Spółka produkuje m.in. tkaniny oraz wyroby z tworzyw sztucznych. Obecnie dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wchodzących w skład nowej instalacji do produkcji. Niestety produkcja stała się nieopłacalna i spółka rozważa czasowe jej wstrzymanie. Czy spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów amortyzację ww. instalacji w okresie niewykorzystywania jej do bieżącej działalności?

Spółka dodała, że za wyjątkiem drobnych elementów instalacji, która stanowi części wspólne z innymi liniami w fabryce, istotna jej część nie będzie użytkowana. Spółka zamierza jednak przywrócić użytkowanie instalacji, kiedy tylko ponownie stanie się to opłacalne. W tym celu będzie podejmowała kroki jakie będą możliwe by zoptymalizować koszty produkcji własnej i przywrócić instalację do użytkowania.

Odpowiedź:

Treść art. 16c pkt 5 ustawy o CIT, wskazuje bezpośrednio, że amortyzacji podatkowej nie podlegają tylko takie składniki majątku, które nie są używane na skutek zaprzestania działalności, w której były wykorzystywane. W konsekwencji, przesłanką powodującą niemożność dokonywania odpisów amortyzacyjnych od składników majątku trwałego jest zaprzestanie działalności, w związku z czym nastąpi także zaprzestanie używania tych składników. Należy przez to rozumieć całkowite zaniechanie danego rodzaju działalności, na skutek czego składniki majątkowe przestają być używane. Należy podkreślić, że w sytuacji gdy podatnik decyduje o zaprzestaniu wykorzystywania środka trwałego w prowadzonej działalności i wycofuje go z prowadzonej ewidencji środków trwałych przeznaczając go na inne cele, np. na sprzedaż...