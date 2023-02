Amortyzacja majątku wprowadzanego aportem

W jaki sposób ma ustalić wartość początkową środka trwałego podmiot, do którego wniesiono aport w postaci przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części), jeśli u podmiotu wnoszącego ten składnik majątku nie stanowił środka trwałego a np. towar handlowy? Czy istnieje możliwość amortyzowania wartości niematerialnych i prawnych, np. znaków towarowych (stanowiących element wnoszonego aportem przedsiębiorstwa), przez podmiot, do którego zostały wniesione, jeśli zostały one wytworzone przez podmiot wnoszący aport? - pyta poseł Ministra Finansów.