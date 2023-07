Amortyzacja lokali niemieszkalnych

Znowelizowany art. 22c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do lokali niemieszkalnych. Z tej też przyczyny, przedsiębiorca ma prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nabytego lokalu użytkowego - niemieszkalnego wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej.