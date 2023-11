Amortyzacja hali magazynowej. Co z fundamentem?

Skoro hala magazynowa oraz stopy fundamentu wraz z posadzką przemysłową stanowią dwa odrębne środki trwałe to w konsekwencji podatnik ma prawo do odrębnej amortyzacji ww. środków trwałych (tj. odrębnie hala magazynowa i odrębnie stopy fundamentu wraz z posadzką) z zastosowaniem odpowiednich stawek amortyzacyjnych - wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

We wniosku o interpretację zwróciła się spółka, która w 2023 roku zakończyła budowę hali, będącej budynkiem gospodarczym. Elementy hali zostały zakupione w zewnętrznej firmie. Hala została zbudowana w sposób umożliwiający jej demontaż i ponowne skręcenie w innym miejscu bez utraty właściwości poszczególnych elementów. Wykonano również stopy fundamentowe oraz posadzkę przemysłową. Do stóp fundamentowych śrubami przykręcono stalową konstrukcję nośną. Do konstrukcji nośnej przykręcono za pomocą śrub arkusze blachy tworząc dach i ściany, przykręcono również świetliki i bramy wjazdowe. Hala magazynowa, stopy fundamentowe oraz posadzka przemysłowa zostały wykonane ze środków firmy i stanowią jej własność oraz służą na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Hala posadowiona jest na gruncie przekazanym do użytkowania na podstawie bezterminowej umowy użyczenia. W dniu przyjęcia do używania ww. składniki majątku były kompletne i zdatne do użytku. Okres ich użytkowania będzie dłuższy niż rok. Stopy fundamentowe oraz posadzka zostały ujęte jako jeden środek trwały KŚT 101, a hala jako osobny środek trwały KŚT 806.

Wątpliwości spółki dotyczą ustalenia, jaką stawkę amortyzacyjną powinna zastosować przy ustaleniu odpisów amortyzacyjnych.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

Stawki amortyzacyjne przyporządkowane są do środków trwałych oznaczonych symbolami. Ich rozwinięcie znajduje się w Klasyfikacji Środk&oacu...