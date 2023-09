Przepisy jednoznacznie określają zasady przyznawania świadczenia wychowawczego w sytuacji, gdy w przypadku danych rodziców sąd orzekł o sprawowaniu opieki naprzemiennej nad dzieckiem. Zgodnie z tymi regulacjami, każdemu z rodziców przysługuje samodzielne świadczenie w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego. Zatem aby na dane dziecko ww. rodzice otrzymali świadczenia wychowawcze w sumarycznej wysokości 500 zł, rodzice muszą złożyć dwa oddzielne wnioski, tj. każdy z rodziców we własnym imieniu - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 43688 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie świadczenia z tytułu programu "Rodzina 500 plus" w opiece naprzemiennej

Szanowna Pani Minister!

Co do zasady świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+” przysługuje na dziecko; rodzic lub opiekun faktyczny lub prawny dziecka są wnioskodawcami, ale nie ma wątpliwości, że świadczenie ma służyć zaspokojeniu potrzeb dziecka, także tego, którego rodzice się rozstali.

Coraz częstsze są orzeczenia sądów dotyczące opieki naprzemiennej. Jest to opieka, w której dziecko przebywa pod pieczą obojga rodziców w porównywalnych i powtarzających się okresach. Dotychczas wielu takich rodziców podejmowało decyzję, by o świadczenie z programu „Rodzina 500+” występował tylko jeden z rodziców - za wiedzą i zgodą drugiego. Bardzo często rodzice ci posiadają wspólne konto bankowe do rozliczeń wydatków na dziecko.

W ostatnim okresie zdarzają się przypadki, kiedy ZUS domaga się zwrotu świadczeń od rodzica, który po orzeczonej opiece naprzemiennej, za wiedzą i zgodą drugiego rodzica, pobierał pełną kwotę świadczenia.

Czy Pani minister uważa, że w powyższej sytuacji można mówić o nienależnie pobranym świadczeniu, skoro nie ma najmniejszych wątpliwości, że zostało ono spożytkowane zgodnie z intencją ustawodawcy?

Czy Pani minister uważa, że obecny formularz wniosku o świadczenie z programu „Rodzina 500+” dostępny na stronie www.ZUS.pl, w którym nie ma możliwości zaznaczenia, że sprawuje się opiekę naprzemienną, nie wymaga przeredagowania?

Posłowie:

Dariusz Kurzawa, Zbigniew Ziejewski, Krzysztof Paszyk, Jarosław Rzepa, Urszula Nowogórska

8 sierpnia 2023 r.

Odpowiedź na interpelację nr 43688 w sprawie świadczenia z tytułu programu "Rodzina 500 plus" w opiece naprzemiennej

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację poselską nr K9INT443688 Pana Posła Dariusza Kurzawy wraz z grupą posłów, w sprawie świadczenia z tytułu programu „Rodzina 500 plus“ w opiece naprzemiennej, poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienie.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r., poz. 810 z późn. zm.), świadczenie wychowawcze przysługuje: