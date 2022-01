500+ gdy rodzic przebywa za granicą

Według przepisów unijnych, aby przyznać świadczenie z tytułu programu "Rodzina 500 plus" na dziecko, najpierw złożony przez rodzica wniosek musi przejść tzw. proces koordynacji. Po bardzo długiej weryfikacji i przyjęciu, że państwem uprawnionym do wypłaty świadczenia jest kraj zagraniczny, pojawia się problem w postaci bardzo długiego czasu oczekiwania na przyznanie świadczenia. Polskie urzędy tłumaczą, że problemy z wypłatą świadczeń spowodowane są długim oczekiwaniem na odpowiedź zagranicznych instytucji. Są sytuacje, w których dziecko czeka co najmniej 7 miesięcy na przyznane świadczenie.

Interpelacja nr 29092 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie przyznawania świadczeń dla dzieci w sytuacji gdy jedno z rodziców przebywa za granicą

Na podstawie art. 14 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora zwracam się do Pani z interpelacją w sprawie przyznawania świadczeń dla dzieci w sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa za granicą.

Do mojego biura poselskiego zwracają się rodzice, których dzieci nie otrzymują wypłaty świadczenia, w szczególności świadczenia z tytułu programu "Rodzina 500 plus", ze względu na to, że drugi rodzic przebywa za granicą. Według przepisów unijnych, aby przyznać świadczenie z tytułu programu "Rodzina 500 plus" na dziecko, najpierw złożony przez rodzica wniosek musi przejść tzw. proces koordynacji. Chodzi o to, że w trakcie tego procesu weryfikowane jest, czy zasiłek nie jest już pobierany w którymś z państw, ponieważ nie może dojść do sytuacji, że jedna osoba korzysta ze świadczeń w dwóch państwach. Po bardzo długiej weryfikacji i przyjęciu, że państwem uprawnionym do wypłaty świadczenia jest kraj zagraniczny, pojawia się problem w postaci bardzo długiego czasu oczekiwania na przyznanie świadczenia. Polskie urzędy tłumaczą, że problemy z wypłatą świadczeń spowodowane są długim oczekiwaniem na odpowiedź zagranicznych instytucji, natomiast państwo polskie dla dobra dziecka powinno robić wszystko, aby to dziecko w jak najszybszym czasie otrzymało przyznane świadczenie. Są sytuacje, w których dziecko czeka co najmniej 7 miesięcy na przyznane świadczenie.

W związku z powyższym bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Czy Pani Ministerstwo zna problem i podjęło działania, aby przyspieszyć i polepszyć przyznawanie świadczeń? Jeżeli tak, to jakie konkretnie działania podjęło Ministerstwo w celu polepszenia sytuacji?

Posłanka Urszula Pasławska

7 grudnia 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 29092 w sprawie przyznawania świadczeń dla dzieci w sytuacji gdy jedno z rodziców przebywa za granicą

w odpowiedzi na interpelację, nr 29092 z dnia 15 grudnia 2021 r., wniesioną przez Posłankę Urszulę Pasławską, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Procedura, której dotyczy interpelacja, mająca zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na podstawie unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jest złożonym procesem od momentu wniesienia wniosku do wydania rozstrzygnięcia w sprawie. Należy jednak zaznaczyć, iż na szybkość wydania rozstrzygnięcia wpływa wiele czynników, ponieważ decyzja nie zapada jedynie na podstawie dostarczonych przez wnioskodawcę danych, posiadanych przez właściwą instytucję polską – Urząd Wojewódzki, ale wymaga wymiany informacji z instytucją drugiego zainteresowanego państwa. Tym samym, niezwykle ważną rolę odgrywa współpraca, zarówno między instytucjami państw zainteresowanych, jak i samego wnioskodawc...