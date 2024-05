31 maja mija termin przekazania I raty odpisu na ZFŚS

Z końcem maja upływa termin do którego pracodawcy tworzący Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych są obowiązani przekazać pierwszą transzę środków pochodzących z odpisów na Fundusz i zwiększeń. Dodajmy, że zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca przekazuje odpis w terminie do dnia 30 września, z tym, że w terminie do dnia 31 maja przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów. ...