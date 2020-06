1 lipca rusza nabór wniosków do programu „Dobry start”. To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka – niezależnie od dochodów. – Wnioski, podobnie jak w poprzednich latach, można szybko i łatwo złożyć online. Szczególnie dzisiaj, w dobie epidemii, gorąco do tego zachęcam – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Początek roku szkolnego i zakup wyprawki szkolnej, szczególnie dla większej liczby dzieci, to zawsze spory wydatek i obciążenie dla domowego budżetu. Uruchomiony w 2018 r. program „Dobry start” powstał po to, by wspierać rodziców w tym czasie i wyrównywać szanse edukacyjne dzieci.

– Już za 2 tygodnie, 1 lipca, rusza nabór wniosków o świadczenie w ramach programu „Dobry start”. To kolejny po „Rodzinie 500+” program tworzący kompleksową i długofalową politykę rodzinną naszego rządu – wskazuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje na uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 roku życia. Wysokość dochodów nie ma tu znaczenia. Co ważne, od 2019 r. świadczenie przysługuj...