14. emerytura przy zbiegu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych

Wypłata 14. emerytury miała być działaniem doraźnym zastosowanym jednorazowo w 2021 r. Jednak z uwagi na wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych rząd podjął decyzję o wypłacie 14. emerytury również w 2022 r. Ponowna wypłata 14. emerytury wpłynęła na wprowadzenie modyfikacji w przepisach dotyczących wypłaty tego świadczenia w 2022 r. w stosunku do regulacji z 2021 r. Zmiany te dotyczyły m.in. kwestii ustalania prawa i wysokości 14. emerytury przy zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia podstawowego.

Zapytanie nr 6266 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie przyznania 14. emerytury osobom posiadającym zbieg prawa do świadczeń emerytalno-rentowych

Szanowna Pani Minister!

Do mojego biura poselskiego zgłosiła się osoba, która pobiera zarówno emeryturę, jak i połowę renty z tytułu wypadku przy pracy. W sumie otrzymuje więc 1,5 świadczenia. Jak wskazuje, będąc w tej sytuacji, w 2021 roku otrzymała 14. emeryturę. Jednakże w 2022 roku, mimo tych samych warunków, już jej nie otrzymała. Osoba ta obawia się, że w bieżącym roku również nie otrzyma 14. emerytury. Nie rozumie, dlaczego w 2021 roku nabyła prawo do otrzymania 14. emerytury, a w kolejnym roku już je utraciła, mimo że jej sytuacja związana ze świadczeniami nie zmieniła się. Co więcej, wskazuje, że w takim położeniu może być więcej osób posiadających zbieg prawa do świadczeń emerytalno-rentowych.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę Panią Minister o ustosunkowanie się do powyższej kwestii i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Na jakiej podstawie prawnej w 2021 roku wskazana osoba nabyła prawo do otrzymania 14. emerytury, a rok później już je utraciła? Czy do ministerstwa napływają sygnały o podobnych przypadkach? Jeśli tak, czy podjęto analizy w tym obszarze? Jeśli zaś nie, to czy takie analizy zostaną podjęte? Jakie rozwiązanie tej sytuacji dostrzega ministerstwo, tak by osoby posiadające zbieg prawa do świadczeń emerytalno-rentowych nie były poszkodowane wskutek braku przyznania 14. emerytury?

Posłanka Katarzyna Osos

20 kwietniu 2023 r.

Odpowiedź na zapytanie nr 6266 w sprawie przyznania 14. emerytury osobom posiadającym zbieg prawa do świadczeń emerytalno-rentowych

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na za...