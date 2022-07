Przerwa ta ma umożliwić pracownikowi wypoczynek, zjedzenie posiłku itp., przedzielając dwie części dnia pracy. Ustalona pora jej udzielania powinna umożliwiać realizację tego celu.

Pracodawca zobowiązany jest do udzielenia każdemu pracownikowi, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, co najmniej 15-minutowej przerwy wliczonej do czasu pracy (tzw. przerwa śniadaniowa). Przepisy nie określają precyzyjnie zasad udzielania tej przerwy, ustalenie terminu przerwy należy do pracodawcy, w wielu przypadkach – przy nieco większej swobodzie pracowników, wykonywaniu bardziej zindywidualizowanej pracy – o porze wykorzystywania przerwy decyduje sam pracownik.

Uwaga! Ponieważ przepisy precyzują, że czas tzw. przerwy śniadaniowej to minimum 15 minu...