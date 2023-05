Związkowcy chcą wzrostu płacy minimalnej do co najmniej 4350 zł

W 2024 r. wynagrodzenie minimalne powinno wzrosnąć o przynajmniej 750 zł – twierdzi NSZZ „Solidarność”. Związkowcy przekonują, że płaca powinna wzrosnąć o 500 zł od stycznia i o kolejne 250 zł od lipca. Finalnie płaca minimalna miałaby osiągnąć poziom co najmniej 4350 zł brutto miesięcznie. Organizacje przedsiębiorców apelują z kolei o zmianę zasad i ograniczenie tempa podwyższania stawki.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w nowej opinii wskazało, że oczekuje wzrostu w przyszłym roku wysokości minimalnego wynagrodzenia do 4350 zł. Podwyżka miałaby zostać przeprowadzona w dwóch etapach – do 4100 zł od 1 stycznia i do 4350 zł od 1 lipca 2024 r.

„Solidarność oczekuje wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej na poziomie 12,71 proc., wzrostu płacy minimalnej i podwyżek w budżetówce na poziomie 20 proc. oraz wskaźnika waloryzacji rent i emerytur na poziomie 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Zgodnie z tym wysokość minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku powinna wynosić finalnie 4325 zł brutto” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez NSSZ „Solidarność”.

W ostatnich tygodniach stanowiska dotyczące płacy minimalnej zajmowały też organizacje zrzeszające pracodawców. Postulaty biznesu zakładają zmianę zasad podnoszenia stawki, by ograniczyć wzrost, lub trzymanie się ustawowych minimów, zgodnie z którymi wynagrodzenie minimalne wzrosłoby w 2024 r. do 4254 zł.

Jak ocenia Federacja Przedsiębiorców Polskich, wzrost płacy minimalnej może być istotnym problemem dla części firm, a szczególnie w usługach, gdzie przedsiębiorstwa pracują na marżach niższych niż w handlu. Z kolei Konfederacja Lewiatan zaapelowała o pilną weryfikację całego mechanizmu wzrostu stawki, aby w 2024 r. ograniczyć skalę podwyżki.

mp