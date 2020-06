Sejm zajmie się emeryturami osób z rocznika '53

Przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) zostaną dostosowane do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r., który dotyczy części urodzonych w 1953 r. kobiet. Rządowy projekt nowelizacji w tej sprawie trafił już do Sejmu. Zmiany będą szersze względem wyroku TK i mają odnosić się także do mężczyzn. Nowela może mieć bezpośredni wpływ na niemal 130 tys. osób.

Szacuje się, że po zmianach ok. 104 tys. osób będzie mogło wznowić postępowania i przeliczyć wysokość emerytury powszechnej według korzystniejszych zasad. W przypadku 24,4 tys. osób możliwe będzie uzyskanie takiej emerytury na korzystniejszych zasadach.

Nowelizacja dostosuje polskie prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r. (sygn. akt – P 20/16), w którym stwierdzono niezgodność z art. 2 konstytucji art. 25 ust. 1b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS – w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w roku 1953 kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury wcześniejszej na podstawie art. 46 w związku z art. 29 tej ustawy.

„Skutkiem wyroku TK jest prawo wznowienia postępowania z mocy art. 190 ust. 4 konstytucji dla wszystkich kobiet objętych zakresem orzeczenia TK. Mimo to Trybunał zasugerował, że w celu zagwarantowania jednolitych zasad zwrotu świadczeń należnych uprawnionym ustawodawca powinien wprowadzić odpowiednie regulacje w tym zakresie” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projektodawcy zaproponowali wprowadzenie do ustawy nowego przepisu (art. 194i), zgodnie z którym reguła polegająca na odliczaniu od podstawy obliczenia emerytury powszechnej kwot pobranych emerytur wcześniejszych nie będzie stosowana do ubezpieczonych urodzonych w 1953 r. Chodzi o osoby, które pobrały emerytury wymienione w tym przepisie na podstawie wniosku złożonego przed 1 stycznia 2013 r., ale przed wydaniem orzeczenia TK nie występowały o emeryturę powszechną. Warunkiem będzie złożenie wniosku o przyznanie emerytury powszechnej w czasie 6 miesięcy, licząc od dnia wejścia w życie nowego przepisu.

„Przyjęto, że w odniesieniu do ubezpieczonych, którzy pobierali emeryturę na podstawie przepisów art. 46, art. 50, art. 50a, art. 50e i art. 184 ustawy lub art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela, w oparciu o wniosek złożony przed dniem 1 stycznia 2013 r., i w momencie osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego przed wydaniem orzeczenia Trybunału występowali o przyznanie emerytury powszechnej, ponowne ustalenie jej wysokości następować będzie z urzędu, z uwzględnieniem powyższych zmian, po upływie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy” – tłumaczą projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt trafił do Sejmu 16 czerwca 2020 r.

Nowela ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp