Prawo pracy czeka mała rewolucja. Zmiany dotyczą m.in. pracy zdalnej

Pracodawcy muszą liczyć się w kolejnych miesiącach ze sporymi zmianami w prawie pracy. Obecnie w Sejmie trwają prace nad dużą nowelizacją, która m.in. na stałe wprowadzi do Kodeksu pracy zasady funkcjonowania pracy zdalnej. Jednocześnie pracodawcy uzyskają możliwości przeprowadzania prewencyjnych i wyrywkowych kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub innych podobnych środków.

Szykowane zmiany dotyczące prawa pracy zakładają przede wszystkim wprowadzenie do Kodeksu pracy nowych regulacji odnoszących się do pracy zdalnej. Przepisy zostaną wprowadzone na stałe, a nie tymczasowo. Jak oceniają eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, zmiany te będą korzystne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

– Projektodawcy podkreślają, że liczne postulaty w zakresie umożliwienia stronom stosunku pracy stosowania tej formy wykonywania pracy, także po odwołaniu stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 na obszarze Polski, pochodziły zarówno od pracowników, jak i od organizacji pracodawców. Tym samym z Kodeksu pracy na stałe zostanie usunięta telepraca, która w mojej ocenie nigdy szeroko się nie przyjęła. Bardziej mieliśmy do czynienia z nigdzie nieuregulowanymi hybrydami w postaci łączenia pracy stacjonarnej z tzw. „home office” – mówi radca prawny i partner w Grant Thornton, Jolanta Zarzecka-Sawicka.

Ważne zmiany będą dotyczyć też kontrolowania trzeźwości pracowników. Pracodawcy uzyskają bowiem możliwość przeprowadzania prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność w ich organizmach środków działających w sposób podobny do alkoholu. Takie kontrole mają być możliwe jedynie wówczas, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniej ochrony życia i zdrowia pracowników i innych osób czy też ochrony mienia.

Jak podkreślają eksperci Grant Thornton, szykowane zmiany dotyczące kontroli trzeźwości powinny nie tylko zwiększyć możliwości pracodawców w tym zakresie, ale też uporządkować obecne regulacje. Aktualnie nie ma np. podstaw prawnych do przeprowadzania przez uprawnione organy badań pracowników na obecność narkotyków w ich organizmach.

mp