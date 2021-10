Praca zdalna w Kodeksie pracy. Nowe przepisy wpłyną na koszty pracodawców

Praca zdalna ma zostać na stałe uregulowana w Kodeksie pracy. W aktualnej wersji projektu nowelizacji przewidziano, że pracodawcy zostaną zobowiązani do pokrywania określonych kosztów związanych z pracą w zdalnej formule. Jak oceniają eksperci Business Centre Club, część nowych przepisów może budzić w praktyce pewne wątpliwości interpretacyjne.

– Prace nad zmianą kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej wciąż trwają, a wszyscy – zarówno pracodawcy, jak i pracownicy – z niecierpliwością czekają na nowe przepisy. Miejmy nadzieję, że przyniosą one satysfakcjonujące, przejrzyste rozwiązania. Niezależnie od tego, już teraz warto uregulować te kwestie w aktach wewnątrzzakładowych – komentuje ekspert BCC, Edyta Defańska-Czujko.

W lipcowej wersji projektu zmian w Kodeksie pracy przewidziano m.in. zobowiązanie pracodawcy do pokrywania określonych kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej. Chodzi o: – koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej; – koszty energii elektrycznej i niezbędnego dostępu do łączy telekomunikacyjnych; – inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi, regulaminie, poleceniu pracodawcy odnośnie wykonywania pracy zdalnej czy porozumieniu zawartym z pracownikiem.

Obecnie najwięcej wątpliwości budzi kwestia innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej.

– Z jednej strony takie ogólne wskazanie może rodzić wątpliwości interpretacyjne, co tak naprawdę może należeć do takich kosztów, z drugiej jednak strony ustawa jest stosowana powszechnie, a takie uniwersalne pojęcie jest użyteczne o tyle, że koszty mogą się różnić w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Ciężar działania zostanie więc w tym przypadku przeniesiony na pracodawców i pracowników, którzy będą musieli szczegółowo uregulować tę kwestię między sobą – wyjaśnia Defańska-Czujko.

mp