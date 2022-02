Polski Ład a umowa o pracę łączona z umową zlecenia

Polski Ład z założenia ma być korzystny dla większości pracowników, którzy otrzymują miesięczne wynagrodzenie do ok. 5,7 tys. zł brutto. Dla dużej grupy podatników, którzy zarabiają miesięcznie do ok. 11,1 tys. zł brutto, powinien pozostać neutralny. Jakie rozwiązania wziąć pod uwagę w ramach podatkowego Polskiego Ładu, kiedy ma się dochody nie tylko z umowy o pracę, ale też z umowy zlecenia lub umowy o dzieło?

Wpływ Polskiego Ładu – uwagi ogólne

Polski Ład będzie korzystny dla większości podatników, którzy otrzymują miesięczne wynagrodzenie do ok. 5700 zł brutto. Z kolei dla dużej grupy podatników, którzy zarabiają miesięcznie do ok. 11 141 zł brutto powinien pozostać neutralny. Wśród zasadniczych zmian, które oddziałują na poziom wynagrodzeń netto należy wymienić brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Równocześnie podwyższono kwotę wolną od podatku do 30 000 zł (z maksymalnej wysokości 8000 zł) oraz zwiększeniu uległ próg dochodowy w skali podatkowej, powyżej którego stosowana jest stawka 32% (z 85 528 zł do 120 000 zł).

Umowa o pracę łączona z umową zlecenia – skutki podatkowe

Głównym źródłem osiąganych w Polsce przychodów jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Zdarza się również, że podatnicy są zatrudnieni zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i mają dodatkowe źródło dochodów w postaci umowy zlecenia.

W takich sytuacjach pracownik/zleceniobiorca powinien wziąć pod uwagę:

1) Uwzględnienie kwoty zmniejszającej podatek (obecnie 425 zł) – w tym celu pracownik może złożyć oświadczenie (PIT-2) u jednego pracodawcy (nie u zleceniodawcy), u którego zamierza uwzględniać ww. kwotę.

W zeznaniu rocznym pracownik ma prawo ująć całość kwoty zmniejszającej (425 x 12 miesięcy = 5100 zł).

2) Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy od umowy zlecenia – może zostać złożony zleceniodawcy, o ile roczne dochody podatnika nie przekroczą 30 000 zł i jednocześnie nie osiąga on innych dochodów, poza dochodami uzyskiwanymi od tego płatnika.

Zatem w omawianym przypadku zleceniobiorca nie może zawnioskować o niepobieranie zaliczek.

3) Rozporządzenie odraczające pobór zaliczek1 – jest stosowane w sytuacji, gdy zaliczki obliczane według zasad roku 2021 są korzystniejsze dla podatnika, a jego miesięczne przychody z konkretnego źródła nie przekraczają kwoty 12 800 zł. Potrąceniu podlegać będzie wówczas podatek w niższej wysokości, tej obliczonej według zasad z 2021 r. Wówczas w trakcie roku podatnik otrzyma wyższe wynagrodzenie, jednak na etapie zeznania podatkowego może wystąpić konieczność dopłaty podatku. Rozporządzenie jest stosowane automatycznie, ale podatnik ma prawo do złożenia rezygnacji z jego stosowania. Może to zrobić pod warunkiem, że pracodawca nie stosuje PIT-2.

W przypadku dwóch umów, pracownik ma możliwość złożenia rezygnacji u jednego z płatników (zleceniodawcy), albo u obydwu, jeżeli pracodawca nie otrzymał od pracownika PIT-2.

W tej sytuacji, zależnie od poziomów wynagrodzenia, może on potrącić wyższe zaliczki na podatek – podatnik, otrzymując niższe wynagrodzenie netto w trakcie roku, zmniejsza ryzyko dopłaty podatku na etapie zeznania rocznego.

Zasada ta dotyczy zarówno umów o pracę, jak i umów zlecenia.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewidziano przeniesienie przepisów wprowadzonych rozporządzeniem resortu finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 r. do ustawy o PIT. Zgodnie z tymi przepisami, wysokość zaliczek dla pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny przychód do 12,8 tys. zł brutto powinna być pobierana w wysokości nie wyższej od kwoty zaliczki obliczanej na zasadach obowiązujących 31 grudnia 2021 r. Treść regulacji pozostanie niezmieniona, a – jak wskazują projektodawcy – taka zmiana jest odpowiedzią na rozbieżne głosy dotyczące zasadności zastosowania w tym przypadku rozporządzenia. Dop. red.

4) Ulga dla klasy średniej – pracownicy, którzy osiągają przychody miesięczne w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł, mają pomniejszany dochód o kwotę wynikającą z ustawowego wzoru. Zakład pracy jest zobowiązany uwzględniać tę ulgę na etapie obliczania zaliczek. W zależności od wysokości przychodu, kwota samej ulgi rośnie stopniowo od 1,92 zł (dla przychodu 5701 zł brutto) do 1121,5 zł (dla przychodu 8 550 zł), a następnie obniża się do 0 (dla przychodu 11 142 zł).

Prawo do ulgi jest weryfikowane drugi raz w momencie składania zeznania i finalnie przysługuje tylko podatnikom, którzy osiągają roczny przychód w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Tym samym warto oszacować w przybliżeniu łączny poziom rocznych przychodów ze stosunku pracy (kwoty z umowy zlecenia nie wpływają na limit, który warunkuje prawo do ulgi). Jeżeli taki przychód miałby przekroczyć kwotę 133 692 zł, podatnik, który chce zmniejszyć ryzyko dopłaty rocznej, może złożyć w zakładzie pracy rezygnację z jej uwzględniania w trakcie roku. W przeciwnym razie, decydując się na otrzymywanie wyższego wynagrodzenia w trakcie roku, podatnik będzie zobowiązany do zwrotu ulgi, jeśli okaże się, że mu ona nie przysługuje.

Ulga nie jest stosowana przez płatników – zleceniodawców.

5) Wniosek o stosowanie wyższej 32% stawki podatku w trakcie roku – w przypadku otrzymywania wynagrodzenia osobno z każdej umowy w wysokości nieprzekraczającej progu podatkowego 120 000 zł, podatnik będzie miał obliczane zaliczki według stawki 17%. Jeżeli jednak w skali roku łączna podstawa opodatkowania przekroczy ww. próg, na etapie zeznania będzie on zobligowany do dopłaty podatku. Może tego uniknąć, składając każdemu płatnikowi w trakcie roku wniosek o obliczanie zaliczek według stawki 32%.

Elementy kształtujące wysokość zaliczek / podatku Decyzja podatnika na podstawie prognozy przychodu w 2022 Większe wynagrodzenie w trakcie roku / dopłata podatku na etapie rocznego zeznania podatkowego Niższe wynagrodzenie w trakcie roku /

podatek w zeznaniu zbliżony do pobranych

zaliczek lub wystąpi zwrot podatku Kwota zmniejszająca podatek Złożenie PIT-2 u pracodawcy Brak złożonego PIT-2 Rozporządzenie MF Uwzględnianie Rozporządzenia przez pracodawcę i zleceniodawcę Wniosek o rezygnację z Rozporządzenia u zleceniodawcy i pracodawcy, któremu nie złożono PIT-2 Ulga dla klasy średniej Brak rezygnacji ze stosowania Rezygnacja ze stosowania – w zależności od prognozowanego przychodu Wniosek o stosowanie wyższej stawki podatku Brak wniosku o zastosowanie wyższej stawki Wniosek o zastosowanie wyższej stawki

Powyższe nie uwzględnia preferencji podatkowych oraz indywidualnych odliczeń pomniejszających podstawę opodatkowania lub podatek w zeznaniu rocznym (m.in. ulga na dzieci, wspólne rozliczenie z małżonkiem, ulga dla samotnie wychowującego rodzica, ulga rehabilitacyjna itd.)

źródło: wiecejwportfelach.gov.pl

1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. z 2022, poz. 28)