Podatki 2023: Więcej czasu na złożenie zeznań i zapłatę podatku CIT

Ministerstwo Finansów wydłuży termin na złożenie zeznania i zapłatę należnego podatku dochodowego CIT. Termin będzie przedłużony do końca czerwca 2023 r., a zmiana znajdzie zastosowanie do podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 do 28 lutego 2023 r. Więcej czasu będą mieć też m.in. podatnicy opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek. O wydłużenie terminów apelowało wcześniej środowisko księgowych.

„W aktualnie dynamicznie zmieniającej się sytuacji makroekonomicznej, jak również wpływu na sytuację gospodarczą agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zasadne jest wprowadzenie dla podatników rozwiązań ułatwiających wywiązywanie się z ustawowego obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego” – podkreśla resort finansów.

W przypadku podatników, których podatkowy rok zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 do 28 lutego 2023 r., termin na złożenie zeznania i wpłatę należnego podatku CIT zostanie wydłużony do końca czerwca 2023 r.

Podatnicy CIT, którzy są opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek, będą mogli liczyć na analogiczne przedłużenie terminu do złożenia deklaracji i należnego ryczałtu.

Przedłużenie obejmie również podatników ryczałtu od dochodów spółek, których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem rozpoczął się w okresie od 1 stycznia 2023 do 1 marca 2023 r.

„Na podstawie projektowanego § 3 rozporządzenia przedłużeniu podlega określony w art. 7aa ust. 9 pkt 2 ustawy CIT termin na wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodu z przekształcenia w zeznaniu składanym do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli rok ten rozpoczyna się w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r.” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W projekcie przewidziano też wydłużenie do 30 czerwca 2023 r. terminu na zapłatę podatku od dochodu z przekształcenia.

Jak wskazuje resort finansów, zmiany obejmą ponadto termin wyznaczony dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa ze względu na ich siedzibę do złożenia informacji zawierającej wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są położone, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Także w tym przypadku termin będzie wydłużony do 30 czerwca 2023 r.

Projektodawcy szacują, że na przedłużeniu terminów skorzysta w sumie ok. 0,6 mln podatników podatku CIT.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 9 lutego 2023 r.) Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

mp