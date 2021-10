Podatki 2022: Podatek ryczałtowy może być korzystną opcją dla programistów

W zmienionym systemie podatkowym od 2022 r. podatek ryczałtowy może być ciekawą alternatywą dla skali podatkowej i podatku liniowego, a interesujące rozwiązania przewidziano m.in. dla programistów – oceniają eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. W ramach tzw. Polskiego Ładu przewidziano wprowadzenie stawki ryczałtu dla programistów na poziomie 12 proc.

„Planowane zmiany w ramach Polskiego Ładu znacząco zwiększą obciążenia podatkowe osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Wielu programistów prowadzi jednoosobowe działalności gospodarczej, dlatego warto zwrócić uwagę na ryczałtowe opodatkowanie dochodów, które dla tej grupy osób, od nowego roku może okazać się najatrakcyjniejsza formą opodatkowania” – wskazują eksperci Grant Thornton.

Nowelizacja ustaw podatkowych zakłada wprowadzenie z początkiem 2022 r. stawki ryczałtu w wysokości 12 proc. dla przychodów z usług w branży IT, które do tej pory były opodatkowane stawką rzędu 15 proc. Dodane zostać mają też nowe rodzaje przychodów w tym zakresie.

W praktyce taka stawka będzie mogła być stosowana przez przedsiębiorców osiągających przychody także ze świadczenia usług: – związanych z wydawaniem pakietów gier komputerowych (z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie online), pakietów oprogramowania systemowego, pakietów oprogramowania użytkowego i oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu (z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online); – związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, związanych z oprogramowaniem, związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania, w zakresie instalowania oprogramowania, związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi.

„W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych w zakresie usług programistycznych, co do zasady, koszt prowadzenia działalności są niskie, dlatego ryczałt może okazać się w 2022 roku najbardziej korzystną formą opodatkowania w kontekście planowanych zmian w ramach Polskiego Ładu. W przypadku jednak wyboru takiej formy opodatkowania, rekomendowane jest potwierdzenie prawa do stosowania ryczałtu interpretacją indywidualną” – oceniają eksperci Grant Thornton.

Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Nad ustawą pracuje obecnie Senat.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Z aktualną wersją ustawy można się zapoznać tutaj.

mp