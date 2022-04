Podatki 2022: MF szykuje kolejne korekty w podatkowym Polskim Ładzie

Pakiet projektowanych zmian w podatkowym Polskim Ładzie zostanie skorygowany i rozszerzony. Ministerstwo Finansów zapowiedziało m.in. możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania za 2022 r. przez przedsiębiorców oraz ujednolicenie terminów na rozliczenie podatku PIT.

Kolejny pakiet korekt zapowiedziano po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. W praktyce pakiet zostanie rozszerzony o kilka nowych rozwiązań.

– Zostaje wszystko to, co dobre, czyli 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku i 120 tys. zł rocznie w progu podatkowym. PIT będzie niższy, bo ledwie 12-procentowy. Zlikwidujemy też nieprzewidywalną i skomplikowaną tzw. ulgę dla klasy średniej i przywrócimy wspólne rozliczenie z dzieckiem dla samotnych rodziców. Do zaproponowanych przez nas rozwiązań dołożyliśmy kilka nowych, których oczekiwała od nas opinia publiczna. Wśród nich jest m.in. możliwość powrotu na skalę podatkową przez przedsiębiorców na podatku liniowym i ryczałcie. To realizacja postulatu przedsiębiorców, doradców podatkowych i księgowych – mówi wiceminister finansów, Artur Soboń.

Jedną z istotniejszych zmian ma być wprowadzenie możliwości wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy na początku roku wybrali podatek liniowy albo ryczałt. Liniowcy uzyskają z kolei możliwość zdecydowania się na to po zakończeniu roku podatkowego. W przypadku ryczałtowców będzie to termin po zakończeniu roku albo w trakcie roku podatkowego (do 22 sierpnia 2022 r.). W drugim wariancie PIT na zasadach ogólnych ma być płacony za pół roku podatkowego.

Ważną zmianą ma być też ujednolicenie terminu dla wszystkich rocznych rozliczeń w podatku dochodowym PIT – do 30 kwietnia danego roku.

Postanowiono również przesunąć na 1 stycznia 2023 r. możliwość korzystania z kwoty wolnej przy zaliczkach u maksymalnie trzech płatników. Zrezygnowano ponadto z obowiązku wystąpienia w terminie do 15 czerwca 2022 r. do podatników o aktualizację PIT oraz obowiązku informowania podatnika przed pierwszą wypłatą o możliwości złożenia oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki. Co istotne, oświadczenia oraz wnioski wpływające na obliczanie zaliczek będą w jednym wzorze PIT-2.

Równocześnie resort finansów zrezygnował ze zmian w PIT-0 dla seniorów. Pozostawiona zostanie natomiast ulga podatkowa na zabytki, przy czym będzie ona dotyczyć jedynie remontów zatwierdzonych przez konserwatorów zabytków, a nie także zakupów.

mp

Przeczytaj także:

Kolejne korzystne zmiany w PIT w ramach #NiskiePodatki po konsultacjach społecznych - wiadomość MF