Podatki 2021: Estoński CIT z wątpliwościami

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem ustawy wprowadzającej do polskiego systemu podatkowego formułę tzw. estońskiego CIT-u. W praktyce spółki kapitałowe o obrotach do 50 mln zł nie będą musiały płacić podatku dochodowego przed wypłatą zysków. Jak oceniają eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, główną wadą polskiego rozwiązania może być to, że nie będzie ono powszechnie dostępne, a dedykowane tylko spółkom spełniającym określone kryteria.

Estoński CIT ma zostać wprowadzony w Polsce z początkiem 2021 r., a resort finansów szacuje, że skorzysta z niego w sumie ok. 200 tys. podatników CIT (spółki z o.o. i spółki akcyjne). W założeniu taka formuła ma stanowić dodatkową zachętę do inwestowania. W konsekwencji przedsiębiorstwo nie będzie musiało płacić podatku CIT tak długo, jak długo zysk pozostaje w firmie.

Możliwość skorzystania z preferencji będzie jednak uzależniona od szeregu kryteriów. Wstępne zapowiedzi rządu zakładają, że takie rozwiązanie będzie dostępne tylko dla firm: – o obrotach nieprzekraczających 50 mln zł; – zatrudniających co najmniej 3 pracowników; – u których dochód z działalności operacyjnej (produkcja, handel, usługi) generuje co najmniej połowę przychodów; – wspólnikami których są osoby fizyczne; – będących podatnikami CIT (spółki z o.o. i akcyjne); – nieposiadających udziałów, akcji czy ogółu praw i obowiązków w innych podmiotach; – które wykazują nakłady inwestycyjne.

Jak tłumaczą eksperci Grant Thornton, wszystkie te warunki musiałyby zostać spełnione równocześnie. W efekcie estoński CIT będzie obwarowany większą liczbą wymogów względem mechanizmu funkcjonującego w Estonii i nie będzie stosowany powszechnie.

„Wydaje się, że zasadniczą wadą polskiego rozwiązania będzie to, iż nie będzie ono dostępne powszechnie, ale dedykowane wyłącznie dla spółek, które spełnią wskazane kryteria. Z odpowiedzią na pytanie, jaką korzyść firmy będą mogły osiągnąć z przejścia na innowacyjny system podatkowy i czy faktycznie będzie on zachętą do pozostawienia zysku w firmie i inwestycji, musimy jednak poczekać przynajmniej do publikacji projektu ustawy” – komentują eksperci Grant Thornton.

