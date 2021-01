PIT-28 za 2020 należy złożyć do 1 marca

Masz przychody z działalności gospodarczej lub np. z umowy najmu czy dzierżawy? Chcesz rozliczyć się z urzędem skarbowym? Jeśli korzystasz z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (tzw. ryczałt), złóż PIT-28. Zeznanie należy złożyć w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, a ponieważ 28 lutego wypada w niedzielę, końcowa data to 1 marca 2021 r.

Kto składa PIT-28

Złóż zeznanie podatkowe PIT-28, jeśli:

korzystasz z opodatkowania ryczałtem oraz

masz przychody: z pozarolniczej działalności gospodarczej (np. działalność indywidualna, spółki: cywilna, jawna), z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub podobnych umów (jeśli te umowy nie są częścią prowadzonej przez ciebie pozarolniczej działalności), ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu.



Możesz wybrać, czy chcesz złożyć deklarację jako PIT-28S. Masz taką możliwość, jeśli jesteś spadkobiercą lub bliską osobą zmarłego przedsiębiorcy. Możesz wypełnić PIT jako tzw. przedsiębiorstwo w spadku.

Nie możesz złożyć zeznania PIT-28 wspólnie z żoną lub mężem. Jako małżonkowie rozliczacie się osobno.

Różne źródła przychodów

Przychodu opodatkowanego ryczałtem nie łączysz z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jeśli masz też przychody z innych źródeł niż te opodatkowane ryczałtem, to rozlicz je zeznaniami podatkowymi, np. PIT-37, PIT-36 czy PIT-36L.

Pamiętaj, że są różne terminy składania zeznań, np. PIT-37, PIT-36 lub PIT-36L składasz do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Doliczanie kwoty zwrotu

W zeznaniu za rok, w którym przysługiwał ci zwrot odliczonych kwot od przychodu lub ryczałtu (w całości lub w części), dolicz odpowiednio kwoty wcześniej odliczone.

Zeznanie przy korzystaniu ze zwolnienia

Jeśli po raz pierwszy zaczynasz prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą*, masz prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku:

obliczania ryczałtu za każdy miesiąc,

wpłacania go na rachunek urzędu skarbowego do 20 dnia każdego miesiąca (w grudniu – w terminie złożenia zeznania).

* Dotyczy to ciebie, jeśli w roku rozpoczęcia działalności, a także w okresie 3 lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadziłeś tej działalności samodzielnie lub jako wspólnik spółki cywilnej lub jawnej. Ponadto takiej działalności nie prowadziła twoja żona lub mąż (jeśli mieliście w tym czasie wspólność majątkową).

Mimo zwolnienia, musisz składać zeznanie oraz zapłacić ryczałt za czas zwolnienia przez 5 kolejnych lat. Czas liczysz po roku, w którym korzystałeś ze zwolnienia. Jest to kwota w wysokości 20% należnego ryczałtu podanego w zeznaniu za rok objęty zwolnieniem.

Odliczenie 1% podatku na organizacje pożytku publicznego

Możesz przekazać 1% podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP) bez dodatkowych wydatków.

Wystarczy, że podczas wypełniania zeznania wybierzesz organizację, którą chcesz wesprzeć. Znajdź organizację pożytku publicznego (OPP) w wyszukiwarce internetowej Ministerstwa Finansów.

Urząd przekaże też 1% podatku z korekty twojego zeznania, jeżeli nastąpiła w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Aby urząd mógł przekazać pieniądze, koniecznie zapłać podatek (w tym też zaległość podatkową) nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wyznaczonego terminu na złożenie zeznania.

Pamiętaj, że gdy złożysz zeznanie po terminie, stracisz prawo do przekazania 1% podatku.

Słowniczek

Pozarolnicza działalność gospodarcza – jest to działalność zarobkowa:

wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,

polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Jest to działalność prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów (np. ze stosunku służbowego, działalności wykonywanej osobiście).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do ostatniego dnia lutego roku następującego po roku podatkowym.

Pamiętaj, że jeśli termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święta), złóż zeznanie w kolejnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Pamiętaj: Podatek PIT musisz zapłacić na swój mikrorachunek podatkowy.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

podczas wizyty w urzędzie,

listownie,

elektronicznie.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż zeznanie podatkowe PIT-28

Do formularza dołącz załącznik:

PIT-28/B – jeśli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej lub jawnej (każdy ze wspólników składa osobno zeznanie z załącznikiem)

Do zeznania możesz też dołączyć, jeśli korzystasz z odliczeń od przychodu lub ryczałtu z tytułu:

PIT/O – ulgi np. na internet, rehabilitacyjnej,

PIT/D – ulgi mieszkaniowej na prawach nabytych,

PIT-2K – ulgi odsetkowej (pierwszy rok rozliczenia).

Wzory zeznań i załączników znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Jak podpisać i dostarczyć elektroniczne zeznanie

Zeznanie złożysz z wykorzystaniem podpisu elektronicznego (tzw. danych autoryzujących). Nie musisz mieć kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Termin

Złóż zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do ostatniego dnia lutego roku następującego po roku podatkowym.

Pamiętaj, że jeśli termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święta), złóż zeznanie w kolejnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Pamiętaj: Podatek PIT musisz zapłacić na swój mikrorachunek podatkowy.

2. Urząd przyjmie twoje zeznanie

Nie czekaj na decyzję z urzędu po złożeniu zeznania, bo urząd jej nie wydaje.

Jeśli złożysz zeznanie elektronicznie, dostaniesz urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Jest ono generowane automatycznie przez system.

Korekta zeznania z urzędu

W niektórych sytuacjach, urząd może za ciebie skorygować zeznanie. Stanie się tak, gdy urząd stwierdzi, że zeznanie ma:

błędy rachunkowe,

inne oczywiste omyłki,

wypełnisz je niezgodnie z ustalonymi wymaganiami.

Korekta zeznania z urzędu jest możliwa, gdy po poprawkach lub uzupełnieniach zmiana wysokości zobowiązania podatkowego albo kwoty nadpłaty nie przekracza 5000 zł.

Postępowanie podatkowe

Jeśli twoje zeznanie ma błędy (np. zaniżysz zobowiązanie podatkowe), urząd wszczyna postępowanie podatkowe. Urząd może wezwać cię do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia zeznania.

Dostaniesz decyzję, która określa prawidłową kwotę twojego zobowiązania.

Warto wiedzieć

Przechowywanie zeznań

Po złożeniu zeznania, przechowuj jego kopię przez 5 lat, czyli do momentu jego przedawnienia. Czas liczysz od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Przechowuj też inne dokumenty, które potwierdzają twoje rozliczenie z fiskusem (np. potwierdzenie nadania, gdy wysyłasz zeznanie listem poleconym, kopię zeznania ze stemplem z urzędu lub urzędowe poświadczenie odbioru – przy elektronicznej wysyłce).

Korekta zeznania

Możesz samodzielnie poprawić złożone już zeznanie. Korekta zeznania pozwala uniknąć odpowiedzialności karno skarbowej lub sankcji podatkowych.

Złożenie zeznania po terminie

Jeśli nie złożysz zeznania w wymaganym czasie, możesz stracić przysługujące ci korzyści (np. prawo do przekazania 1% podatku dla OPP).

Szybszy zwrot nadpłaty podatku

Złóż PIT-28 przez internet. Dzięki temu możesz szybciej otrzymać ewentualny zwrot nadpłaconego podatku. Urząd zwróci ci nadpłatę w ciągu 45 dni. Czas nalicza się od daty złożenia deklaracji.

Jeśli złożysz zeznanie w formie papierowej, urząd zwróci ci nadpłatę w ciągu 3 miesięcy od daty przekazania przez ciebie deklaracji.

Utrata ryczałtu

Możesz w ciągu roku stracić prawo do rozliczania się ryczałtem, jeśli:

po rozszerzeniu działalności nie wszystko rozliczasz ryczałtem (np. chcesz dodatkowo prowadzić aptekę czy lombard lub oferować usługi detektywistyczne),

wykonujesz pracę na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy przez określony czas od podjęcia działalności,

PIT-28 złożysz tylko za okres przed pojawieniem się naruszeń. Za pozostały czas rozliczasz się na zasadach ogólnych.

Jeśli przekroczysz limit przychodów w trakcie roku, do końca tego roku rozliczasz się ryczałtem i składasz zeznanie PIT-28 za ten rok podatkowy. Od kolejnego roku stracisz jednak możliwość rozliczania się ryczałtem.

Kary

Pamiętaj, że grożą ci kary, jeśli:

w zeznaniu podasz nieprawdę lub zataisz pewne informacje,

nie poinformujesz urzędu o zmianie danych,

nie złożysz zeznania lub zrobisz to po terminie.

Instytucja czynnego żalu

Twoim obowiązkiem jest opłacanie podatków oraz składanie zeznań w terminie. Jeśli złożysz zeznanie później, możesz dostać mandat karny. Jeśli nie złożysz zeznania lub zrobisz to po terminie, możesz uniknąć kary. Złóż pismo, w którym przyznasz się do popełnionego czynu i wskaż jego okoliczności, tzw. czynny żal. Pamiętaj, że nie pomaga on we wszystkich sprawach (jeśli np. nie złożysz zeznania, a urząd wezwie cię do jego złożenia).

