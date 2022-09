PCC przy umowie zamiany

W przypadku umowy zamiany podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość rynkowa przedmiotu zamiany (udziałów w nim), od której przypadać będzie wyższy podatek. Natomiast podatek pobiera się według stawki najwyższej jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej: nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki oraz jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki.

We wniosku o interpretację podatnicy wyjaśnili, że planują zawrzeć umowę zamiany, na mocy której przeniosą na rzecz spółki własność nieruchomości (stanowiącej grunt niezabudowany) w zamian za co spółka ustanowi odrębną własność lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym będącym jej własnością wraz z miejscem postojowym oraz z prawami związanymi z jego własnością w udziałach wynoszących po 1/2 do majątków osobistych podatników. Umowa zamiany będzie dokonana za dopłatą ze strony spółki na rzecz podatników.

Z wniosku wynika zatem, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dojdzie do zamiany niezabudowanej nieruchomości na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z miejscem postojowym oraz z prawami związanymi z jego własnością.

Podatnicy chcieli wiedzieć, jaką należy przyjąć stawkę podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. stawkę 1% jak przy umowach zamiany czy stawką najwyższą z uwagi na fakt, że przedmiotem umowy zamiany są rzeczy, co do których obowiązują różne stawki oraz czy jako podstawa opodatkowania ma być wskazana wartość całej nieruchomości czy też oddzielnie wartość przedmiotu zamiany oraz wysokość dopłaty.

W opinii podatników należy przyjąć stawkę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% a jako podstawę opodatkowania przyjąć wartość całej nieruchomości.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatnikami w część dot. stawki PCC. W interpretacji organ wskazał:

Przepis art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, że podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

W myśl art. 604 ww. Kodeksu do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży.

Z kolei zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Jak stanowi art. 4 pkt 2 ww. ustawy obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie zamiany - na stronach czynności. Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio te podmioty, strony umowy zamiany albo wspólnicy spółki cywilnej (art. 5 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 omawianej ustawy podstawę opodatkowania stanowi przy umowie zamiany:

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lokal lub prawo do lokalu - różnica wartości rynkowych zamienianych lokali lub praw do lokali, w pozostałych przypadkach - wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek.

Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych, w myśl art. 6 ust. 2 ww. ustawy, określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy stawki podatku wynoszą - od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:

przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%, przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych - 1%;

W myśl art. 7 ust. 3 omawianej ustawy podatek pobiera się według stawki najwyższej:

jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki - od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych; jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki.

W związku z powyższymi przepisami, stwierdzić należy, że umowa zamiany stanowi czynność prawną, która co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na stronach czynności.

Do określenia podstawy opodatkowania z tytułu ww. umowy zamiany zastosowanie znajdzie art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tym przepisem podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość rynkowa przedmiotu zamiany (udziałów w nim), od której przypadać będzie wyższy podatek.

Zatem, jeżeli przedmiotem zamiany są także inne rzeczy niż lokal mieszkalny czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa przedmiotu zamiany (udziałów w nim), od której przypada wyższy podatek. Tak jest w przypadku podatników - przedmiotami zamiany jest nieruchomość gruntowa na lokal mieszkalny oraz miejsce postojowe i prawa związane z tą własnością.

Przy założeniu więc, że wartości zamienianych składników są wartościami rynkowymi, podstawę opodatkowania w planowanej umowie zamiany będzie stanowić wartość nieruchomości (niezabudowanego gruntu), ponieważ jak wynika z opisu zdarzenia wartość tej nieruchomości jest większa, niż wartość lokalu mieszkalnego wraz z innymi składnikami (a co za tym idzie od tej nieruchomości będzie przypadał większy podatek).

W art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określono, że stawka podatku od umów zamiany:

przy przeniesieniu m.in. własności nieruchomości, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym wynosi 2%,

przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych - 1%.

Z kolei w myśl art. 7 ust. 3 omawianej ustawy podatek pobiera się według stawki najwyższej jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej: nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki oraz jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki.

Nie można więc zgodzić się ze stanowiskiem podatników w części dotyczącej określenia stawki podatku od planowanej umowy zamiany na poziomie 1%. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w opisanej sprawie stawka podatku od planowanej umowy zamiany wyniesie 2%.

Interpretacja indywidualna z 27 września 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4014.336.2022.2.BB - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz

(Image by Freepik.com)

Hasła tematyczne: umowa zamiany, interpretacja indywidualna, podatek od czynności cywilnoprawnych (pcc)