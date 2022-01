Niższe emerytury przez Polski Ład? Rząd szykuje poprawki

Część emerytów skarży się, że w efekcie zmian związanych z Polskim Ładem od nowego roku otrzymuje niższe świadczenia. Na sprawę uwagę zwrócił już m.in. rzecznik praw obywatelskich, który wskazuje na potrzebę szybkich zmian. W resorcie finansów trwają tymczasem prace nad wprowadzeniem ulgi dla klasy średniej dla emerytów, ale szczegółowe rozwiązania nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone.

W styczniu 2022 r. do biura RPO zaczęły napływać skargi ze strony niektórych emerytów, którzy w efekcie Polskiego Ładu otrzymali niższe świadczenia. W praktyce chodzi m.in. o brak objęcia seniorów ulgą dla klasy średniej. Jak twierdzi RPO, resort finansów powinien przyjąć szybkie zmiany w prawie, szczególnie że obecne rozwiązania budzą wątpliwości w kontekście ich zgodności z konstytucją.

„Seniorzy wyrażają poczucie skrzywdzenia i niesprawiedliwości. Czują się lekceważąco potraktowani przez ustawodawcę, który u schyłku ich drogi życiowej wprowadza przepisy obniżające świadczenia emerytalne i to w dobie wysokiej inflacji oraz pandemii. W praktyce utrata części ciężko wypracowanych przez lata emerytur oznacza dla tej grupy obywateli swoistą karę za to, że wcześniej dłużej pracowali i byli aktywni zawodowo” – czytamy w komunikacie RPO.

W Ministerstwie Finansów trwają już prace nad zmianami w prawie. Planowane jest wprowadzenie ulgi dla klasy średniej dla emerytów. Generalne założenie jest takie, że osoby otrzymujące świadczenia w wysokości do 12,8 tys. zł brutto mają nie tracić na Polskim Ładzie.

– Jeżeli mówimy o uldze dla klasy średniej dla emerytów, to na chwilę obecną znamy tylko założenia tego projektu. Nie wykluczam wersji, że ta ulga będzie obejmowała przypadki, w których część dochodu pochodzi z emerytury, a część np. ze stosunku pracy. Natomiast co do konkretnych kształtów to muszę prosić jeszcze o cierpliwość, bo te konkretne rozwiązania wykuwają się teraz w Ministerstwie Finansów. Wiemy natomiast, że osoby będące na emeryturze i rencie, otrzymujące świadczenia w wysokości do 12,8 tys. tys. zł brutto, nie powinny stracić na zmianach zapisanych w Polskim Ładzie – wskazał w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes główny ekonomista Ministerstwa Finansów, Łukasz Czernicki.

mp