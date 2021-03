Likwidacja OFE – projekt ustawy trafił już do Sejmu

Projekt ustawy zakładającej likwidację otwartych funduszy emerytalnych (OFE) trafił już do Sejmu. Zgromadzone w funduszach środki mają trafić na indywidualne konta emerytalne (IKE). Jeśli jednak dany członek OFE zechce, to pieniądze mogą zostać przetransferowane bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

„Funkcjonujące obecnie OFE nie znajdują uzasadnienia, ponieważ nie realizują pierwotnych celów i założeń w postaci m.in. wypłat emerytur z filara kapitałowego, dziedziczenia i długoterminowego strumienia świadczeń emerytalnych z prywatnego systemu. OFE nie zapewniają dywersyfikacji ryzyka oraz nie zwiększają bezpieczeństwa socjalnego ubezpieczonych” – można przeczytać w uzasadnieniu projektu.

Aktualna wersja projektu przewiduje przekształcenie OFE w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO), a powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) staną się w tym przypadku towarzystwami funduszy inwestycyjnych (TFI).

Opcją domyślną będzie przeniesienie środków do IKE (z możliwością jego dalszego zasilania w przyszłości), ale zainteresowane osoby otrzymają możliwość przeniesienia całości pieniędzy do ZUS.

„Wypłata emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) podlega podatkowi dochodowemu według skali. W przypadku oszczędzania w IKE od wypłat środków gromadzonych na IKE nie jest pobierany PIT. W związku z tym pobrana zostanie ze środków funduszy tzw. opłata przekształceniowa na rzecz FUS w łącznej wysokości 15 proc., której płatność zostanie rozłożona na 2 lata” – wskazują projektodawcy.

Ewentualne przeniesienie środków z OFE do ZUS będzie wymagać złożenia odpowiedniej deklaracji – przewidziano na to czas od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r. Do samego przekształcenia OFE w SFIO dojdzie z kolei 28 stycznia 2022 r.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Projekt trafił do Sejmu 12 marca 2021 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 maja 2021 r.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

