Emisyjność budynków. Zostały trzy miesiące na złożenie deklaracji

Z końcem czerwca br. upłynie termin na złożenie deklaracji dotyczących emisyjności budynków. Do tej pory liczba zgłoszeń do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) wyniosła blisko 2,7 mln. Obowiązek odnosi się do poinformowania o źródłach ogrzewania i dotyczy właścicieli i zarządców nieruchomości wybudowanych i oddanych do użytku przed styczniem 2022 r.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB i zgłoszenia w niej swojego źródła ogrzewania dotyczy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym np. usługowych i użyteczności publicznej. Właściciele i zarządcy nieruchomości mogą składać deklaracje drogą elektroniczną lub poprzez urząd gminy. Niedopełnienie obowiązku grozi natomiast karą grzywny.

– Zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków trzeba podzielić na dwie kategorie. Pierwsza to zarządcy i właściciele już istniejących budynków, druga to właściciele nowych budynków. I tutaj mamy dwa terminy: zarządcy nieruchomości, które już istnieją i zostały oddane do użytkowania, mają termin do 30 czerwca 2022 roku. Natomiast wszyscy ci, którzy oddają nowe budynki po 1 stycznia 2022 roku, mają 14 dni na zgłoszenie do CEEB źródła ciepła, jakim budynek jest zasilany – tłumaczy w rozmowie z agencją Newseria Biznes członek zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej, Marek Pszonka.

System CEEB działa od 1 lipca 2021 r. i stanowi ogólnokrajową bazę danych, która służy m.in. sprawdzaniu, czym mieszkańcy Polski ogrzewają swoje gospodarstwa domowe. W praktyce chodzi o identyfikację wszystkich wysokoemisyjnych źródeł ciepła i późniejsze działania mające poprawić sytuację.

Obowiązek zgłaszania źródła ogrzewania dotyczy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (usługowych lub użyteczności publicznej), które mają źródło ciepła albo spalania paliw na poziomie do 1 MW. W deklaracji trzeba podać zainstalowane źródła ciepła i zaznaczyć, czy dane źródło jest eksploatowane.

– W takim zgłoszeniu jest wymieniony katalog źródeł ciepła. Zarządca lub właściciel nieruchomości po prostu zaznacza w swojej ankiecie, którym z nich jest zasilany budynek – czy jednym czy wieloma i jakiej klasy. Z naszych informacji i współpracy z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego wynika, że docelowo tych deklaracji powinno wpłynąć w sumie ok. 5-6 mln – wskazuje Pszonka.

