Zerowy PIT dla pracujących emerytów może budzić wątpliwości

Konstrukcja nowego zwolnienia podatkowego dla pracujących seniorów, które wprowadzono w ramach tzw. Polskiego Ładu, może być problematyczna. Do biura rzecznika praw obywatelskich napływają skargi od obywateli, którzy wskazują na nieuwzględnienie w preferencji osób mających prawo do wcześniejszej emerytury. Wątpliwości budzi też wąski krąg uprawnionych do zwolnienia pod względem źródła uzyskiwanych przychodów.