Artykuły: Rozliczenie roczne PIT
08.07.2021
Wymiana dachu dokumentowana fakturami na różnych odbiorców a prawo do odliczenia

Nie mam jeszcze konta Zapomniałeś loginu lub hasła? Prezentowana dzisiaj interpretacja odnosi się do sytuacji, w której Wnioskodawczyni ma wątpliwości nie tylko odnośnie tego, czy wydatki na wymianę dachu kwalifikują się do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Sytuacja dodatkowo skomplikowała się w związku z faktem, iż faktury dokumentujące wydatki zostały wystawione w części na nią, a w części na jej męża. Przedstawiając stan faktyczny Wnioskodawczyni poinformowała, iż od 2009 r. dach był pokryty gontem bitumicznym (papa), który pod wpływem zużycia zaczął się kruszyć i przeciekać. W związku z powyższym wymieniono pokrycie dachowe na blachodachówkę (wraz z deskowaniem i membraną dachową), zostały też wymienione rynny. Na usługę i materiały zostały wystawione faktury. Na usługę dekarską wraz z materiałem wystawiono fakturę na męża, pozostałe faktury są na: wkręty, rynny, kołnierze do okien dachowych i zostały wystawione na Wnioskodawczynię. Wszystkie wystawione faktury dotyczą modernizacji w celu ulepszenia izolacji dachu. Podczas wymiany pokrycia dachowego wykorzystywane były również inne „pomocnicze” materiały, takie jak np. kołki montażowe, kleje, pianki, gwoździe oraz inne niezbędne do wykonania prac remontowych. Wymiana pokrycia nie wiązała się ze zmianą konstrukcji dachu. W dacie poniesienia wszystkich wydatków związanych z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, Wnioskodawczyni wspólnie z mężem pozostawali w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej. Wszystkie wydatki zostały poniesione ze wspólnego majątku oraz zostały sfinansowane z własnych środków (bez kredytu). Budynek mieszkalny jednorodzinny, w którym realizowane jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne znajduje się w majątku wspólnym małżonków. Przedstawiając dalej stan faktyczny Wnioskodawczyni poinformowała, iż przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostanie zakończone w okresie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek, a kwota w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych nie przekroczy 53 000 zł. Pytanie jakie zadano brzmiało: Czy wydatki poniesione na wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym, którego Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem, w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania budynku, udokumentowane imienną fakturą, stanowią wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku (określone w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, Dz. U. z 2018 r., poz. 2489), a tym samym, czy zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy o PIT, Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, poniesione wydatki w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Wnioskodawczyni przedstawiając własne stanowisko podkreśliła, iż wykonana inwestycja poprawiła termoizolację domu, a ponadto wykonana usługa i zużyte materiały kwalifikują się do ocieplenia przegród budowlany...

