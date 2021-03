Wydatki na samochód w kosztach: Nievatowiec nie musi prowadzić ewidencji

Skoro przedsiębiorca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, w związku z czym nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, to poniesione wydatki związane z używaniem i eksploatacją samochodu osobowego do celów związanych wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą może na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczyć w 100% do kosztów uzyskania przychodów.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą „Ośrodek Szkolenia Kierowców”. W podatku dochodowym jest opodatkowany na zasadach ogólnych, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Nie jest podatnikiem podatku VAT. Składnikiem majątku w jego firmie jest samochód osobowy, objęty ewidencją środków trwałych. Samochód jest przystosowany do przeprowadzania egzaminów, ma zamontowany zestaw do rejestracji przebiegu egzaminu, na samochodzie jest przyklejona naklejka, na której jest napisane, że jest to samochód do nauki jazdy oraz dane firmy. Ponieważ przedsiębiorca nie jest podatnikiem podatku VAT, nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług. Tak więc nie prowadzi do tego samochodu ewidencji przebiegu pojazdu. Samochód ten służy wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej (nauki jazdy z kursantami, podstawienia go na egzamin dla kursanta, gdy ma takie życzenie), nie używa go na cele prywatne.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć czy może uznać wydatki związane z użytkowaniem ww. samochodu osobowego w 100% jako koszt uzyskania przychodu, używając go wyłącznie do działalności gospodarczej bez prowadzenia dodatkowej ewidencji przebiegu pojazdu (która ma zastosowanie wyłącznie dla podatników podatku VAT). W jego opinii - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z przedsiębiorcą. W wydanej interpretatacji stwierdził, że jeżeli podatnik nie ma obowiązku prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku od towarów i usług, to również na gruncie podatku dochodowego dla zaliczenia wydatków eksploatacyjnych z tytułu używania samochodu osobowego zaliczonego do środków trwałych, nie jest wymagane prowadzenie takiej ewidencji.

Organ podatkowy przypomniał, że zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu. Wydatki te i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samoch...