WSA. Ryczałt: Odszkodowanie to także przychód z dzierżawy

Przychodem z tytułu dzierżawy może być oprócz wynagrodzenia wynajmującego wynikającego bezpośrednio z tej umowy (czynsz) także wszystko to, co uzyskuje dzierżawca na jej podstawie, z tytułu dzierżawy. Zatem, świadczenia pieniężne, np. odszkodowanie uzyskane na mocy porozumienia z uwagi na zwrot gruntu w stanie pogorszonym bez zasiewów, stanowi przychód z tytułu umowy dzierżawy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, co w konsekwencji powoduje, że nie można należności z tego tytułu zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

We wniosku o interpretację podatnik wskazał, że nie prowadzi działalności gospodarczej i jest właścicielem gruntu rolnego. Grunt ten był oddany w dzierżawę. Przychody z dzierżawy opodatkowuje w sposób przewidziany w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stosując do uzyskanych przychodów stawkę 8,5% i 12%. 31 sierpnia 2020 r. umowa dzierżawy została rozwiązana, a grunt został podatnikowi zwrócony z tym jednakże, że zwrot gruntu nastąpił w stanie pogorszonym, bez zasiewów, co zgodnie z umową należało do obowiązków dzierżawcy. W związku ze zwrotem gruntu w stanie pogorszonym dzierżawca zapłacił na rzecz podatnika odszkodowanie.

Podatnik chciał wiedzieć, czy otrzymane odszkodowanie może być opodatkowane na zasadach sposób przewidziany w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jego zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że otrzymywane przez podatnika środki pieniężne, wypłacone przez wydzierżawiającego w zamian za zwrot gruntu w stanie pogorszonym, należy zakwalifikować do źródła przychodów określonego w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) i opodatkować na zasadach ogólnych.

W opinii Dyrektora KIS, środki pieniężne zostaną wypłacone przez wydzierżawiającego jako rekompensata w zamian za zwrot gruntu w stanie pogorszonym, nie zaś jako czynsz związany z dzierżawą gruntu przez wydzierżawiającego. Otrzymywane pieniądze są tylko pośrednio związane z dzierżawą gruntu, tym samym stanowią przysporzenie majątkowe i winny zostać zaliczone do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., co oznacza, że osiągnięty przychód nie może zostać zaliczony do przychodów ze źródła określonego jako najem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy i rozliczony na zasadach analogicznych, jak dzierżawa. Podatnik nie może otrzymanych środków pieniężnych, wypłaconych przez dzierżawcę w związku ze zwrotem gruntu w stanie pogorszonym, opodatkować na zasadach przewidzianych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: u.z.p.d.o.f.), zgodnie z art. 6 ust. 1a tej ustawy.

...