Wątpliwości w sprawie informacji CIT-8ST – wyjaśnienia MF

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są zobligowani do corocznego składania informacji o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Pojawiają się jednak wątpliwości dotyczące szczegółowych zagadnień związanych ze sposobem wywiązywania się ze wspomnianego obowiązku.