Praca zdalna na stałe w Kodeksie pracy. Sejm przyjął nowelizację

Przepisy dotyczące pracy zdalnej zostaną na stałe wprowadzone do Kodeksu pracy. Zmiany przewiduje nowelizacja, która została w tym tygodniu przyjęta przez Sejm. W niektórych przypadkach pracodawca co do zasady nie będzie mógł odmówić pracy w takiej formule. Zmiany powinny wejść w życie na początku przyszłego roku.