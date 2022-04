Podatki na świecie: USA szykują nowy podatek od miliarderów

Administracja prezydenta Joe Bidena zaproponowała wprowadzenie do budżetu federalnego Stanów Zjednoczonych na 2023 r. tzw. podatku od miliarderów. Stawka nowej daniny miałaby wynieść 20 proc. i dotyczyć gospodarstw domowych o wartości ponad 100 mln dolarów. Szacuje się, że podatek zapłaciłoby w praktyce ok. 0,01 proc. amerykańskich podatników.

Proponowana przez prezydenta Bidena reforma podatkowa opiera się przede wszystkim na wprowadzeniu minimalnego podatku dochodowego od najbogatszych podatników. Danina ma dotyczyć gospodarstw domowych o wartości przekraczającej 100 mln USD i wynieść 20 proc. Co ważne, podatek ten miałby odnosić się nie tylko do dochodów, lecz również do niezrealizowanych zysków powiązanych z tzw. płynnymi aktywami, czyli akcjami i oblig...