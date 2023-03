Podatki 2023: Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym JPK_VAT

Resort finansów zmieni przepisy rozporządzenia dotyczącego JPK_VAT. Regulacje zostaną dostosowane do zmian w ustawie o VAT, które odnoszą się do czasowego mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT (tzw. reverse charge) w obszarze dostaw gazu i energii, a także świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, dokonywanych w obrocie giełdowym. Nowe przepisy wejdą w życie już z początkiem kwietnia br.