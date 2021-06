Podatki 2021: Będą nowe przepisy dotyczące odliczeń na samochody

Rząd szykuje zmiany dotyczące prawa do odliczenia 100 proc. podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych na pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Termin na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku zostanie w praktyce wydłużony. Rządowy projekt nowelizacji w ramach szerszego pakietu Slim VAT 2 trafił już do Sejmu, a zmiany powinny wejść w życie z początkiem października br.