Podatek VAT a prawo UE. Bruksela interweniuje w sprawie trzech krajów

Komisja Europejska postanowiła skierować do władz Litwy, Cypru i Rumunii wezwania do usunięcia uchybień dotyczących podatku VAT. Poszczególne sprawy odnoszą się do różnych kwestii, ale w każdym przypadku Bruksela dostrzegła brak zgodności krajowych regulacji z przepisami unijnej dyrektywy VAT.