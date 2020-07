Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych jako przychód podatkowy

Klienci przedsiębiorcy dokonują płatności z opóźnieniem w stosunku do uzgodnionych terminów płatności. W związku z tym nabywa on uprawnienie do odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Co jest podstawą do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu ww. odsetek? W którym miesiącu należy zwiększyć podstawę opodatkowania o ten przychód (czy obowiązuje ogólna zasada kasowa, tzn. przychód powstaje z chwilą otrzymania odsetek)?