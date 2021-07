Nieautoryzowane transakcje bankowe. UOKiK sprawdza, jak reagują banki

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania wyjaśniające, które mają sprawdzić, jak banki rozpatrują reklamacje swoich klientów odnośnie kradzieży pieniędzy z konta oraz jakie stosują mechanizmy uwierzytelniania transakcji. Wezwania do przekazania dokumentów i wyjaśnień trafiły w sumie do 18 banków.

Jak informuje UOKiK, w ostatnim czasie do urzędu trafiało coraz więcej skarg od konsumentów, które dotyczyły kradzieży pieniędzy z konta bankowego oraz zaciągania zobowiązań finansowych na ich dane osobowe. W takich przypadkach dochodziło w efekcie do utraty oszczędności, a reklamacje nie były uznawane przez banki. Poszczególne zgłoszenia odnosiły się np. do podszywania się oszustów pod pracowników banku, fałszywych stron internetowych banków i oprogramowania szpiegująceg...