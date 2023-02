Dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej to przychód

Spółka nabywająca energię elektryczną wykorzystywaną w ramach prowadzonej działalności, wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach pomocy „de minimis” i po spełnieniu kryteriów taką pomoc otrzymała na podstawie art. 7 ust. 4a-4d ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw (Dz.U.2018, poz. 2538). Zgodnie z art. 7 ust. 4a tej ustawy przedsiębiorca będący odbiorcą końcowym innym niż wskazany w art. 5 ust. 1a, może zwrócić się do zarządcy rozliczeń cen z wnioskiem o wypłatę dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej, zwanego dalej „dofinansowaniem”, za okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

W związku z powyższym spółka złożyła wniosek o interpretację, w którym zapytała, czy otrzymane dofinansowanie jest przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o CIT i powoduje powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zdaniem spółki, z treści art. 12 ani żadnych innych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wynika, że dany rodzaj pomocy „de minimis” stanowi przychód (dochód) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, a co za tym idzie nie jest zobowiązana pomocy tej wykazywać w swoich przychodach (dochodach) do opodatkowania.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko spółki, ale po zapoznaniu się z aktami sprawy Szef Krajowej Administracji Skarbowej stwierdził, że interpretacja wydana przez Dyrektora KIS jest nieprawidłowa.

W wydanej zmianie interpretacji Szef KIS wskazał:

Jak wynika z art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Ustawodawca nie sprecyzował, co należy rozumieć pod pojęciem „świadczenie nieodpłatne”. Co do zasady uznaje się, że przez nieodpłatne świadczenie rozumieć należy takie zdarzenia prawne i gospodarcze, dotyczące działalności gospodarczej, których skutkiem jest świadczenie nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku osoby prawnej, mające konkretny wymiar finansowy.

Tym samym podstawową cechą świa...