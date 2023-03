Digitalizacja raportowania podatkowego. Biznes z mieszanymi odczuciami

Dyrektorzy finansowi firm w Polsce podchodzą do kwestii digitalizacji raportowania podatkowego z mieszanymi uczuciami – wynika z nowego raportu firmy doradczej EY. Dla 38 proc. badanych cyfryzacja to szansa, a 29 proc. uznaje to za obciążenie. Badanie pokazuje również, że w obszarze księgowości większe znaczenie odgrywać może współpraca na zasadach co-sourcingu.