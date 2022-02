Czy ugoda z bankiem na kredyt frankowy to dobre rozwiązanie?

Według prognoz na 2022 rok, ma dojść do znacznego zwiększenia liczby ugód zawieranych z frankowiczami. Przyczyną jest m.in. wyrażenie przez banki chęci do przystąpienia do rozwiązań proponowanych przez KNF (w tym mBank i BNP Paribas). Czy faktycznie pójście na ugodę z bankiem jest dobrym pomysłem? Jakie są strategie stosowane przez banki w odniesieniu do tego typu umów? I wreszcie, czy wejście na drogę sądową z bankiem nie będzie dla frankowiczów korzystniejszą opcją?