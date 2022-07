Aplikacja mObywatel tylko dla osób pełnoletnich

mObywatel umożliwia skorzystanie z m.in. elektronicznej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej, elektronicznej recepty, elektronicznego paszportu covidowego, Karty Dużej Rodziny czy informacji na temat zasad wyjazdów do innych państw. Z tych wszystkich udogodnień z powodzeniem mogliby korzystać obywatele i obywatelki mający mniej niż 18 lat. Jednak stoi temu na przeszkodzie konstrukcja aplikacji. Czy planowane jest rozszerzenie aplikacji, aby osoby te miały taką możliwość? - pytają posłowie w interpelacji do prezesa Rady Ministrów.

Interpelacja nr 34037 do prezesa Rady Ministrów, ministra cyfryzacji w sprawie umożliwienia osobom poniżej 18. roku życia korzystania z aplikacji mObywatel

Szanowny Panie Premierze,

cyfryzacja administracji publicznej już od dawna nie jest opcją czy pomysłem na przyszłość, ale zadaniem, które musi być realizowane teraz. Na przestrzeni lat obywatele i obywatelki zyskali możliwość łatwiejszego i szybszego porozumiewania się z wieloma instytucjami. Jednak nadal wiele pozostaje do zrobienia. Jednym z takich zagadnień jest umożliwienie korzystania z aplikacji mObywatel również osobom poniżej 18. roku życia.

mObywatel to bezpłatna aplikacja mobilna wydana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (wcześniej obsługiwana przez Ministerstwo Cyfryzacji) oferująca mobilne wersje dokumentów w postaci usług cyfrowych, dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS. Do korzystania z aplikacji wymagane jest posiadanie profilu zaufanego. W ten sposób w aplikacji można mieć dowód tożsamości, prawo jazdy czy dowód rejestracyjny. Ich okazanie w wielu sytuacjach traktowane jest równoznacznie z okazaniem papierowego dokumentu, przy tym zwalnia to z konieczności noszenia przy sobie portfela czy torby pełnej najpotrzebniejszych i najważniejszych dokumentów.

Jednocześnie jednak mObywatel umożliwia skorzystanie z innych funkcji, w tym elektronicznej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej, elektronicznej recepty, elektronicznego paszportu covidowego, Karty Dużej Rodziny czy informacji na temat zasad wyjazdów do innych państw. Z tych wszystkich udogodnień z powodzeniem mogliby korzystać obywatele i obywatelki mający mniej niż 18 lat. Jednak stoi temu na przeszkodzie konstrukcja aplikacji, która w połączeniu z zasadami tworzenia profilu zaufanego uniemożliwia młodzieży posługiwanie się większością elektronicznych dokumentów.

To ograniczenie zupełnie niezasadne. Od 13....