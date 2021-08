Wcześniejsza spłata pożyczki. UOKiK wydał kolejną decyzję

W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki pożyczkobiorca ma prawo do zwrotu części prowizji i innych opłat – przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd podjął też decyzję dotyczącą spółki Provident Polska i zobowiązał ją do zmiany sposobu rozliczeń z byłymi i obecnymi klientami.

W nowej decyzji UOKiK odniósł się do firmy Provident Polska oraz błędnych rozliczeń z konsumentami, którzy spłacili swoje pożyczki przed umówionym terminem. Przy wcześniejszej spłacie pożyczki spółka ta wyłączała z obniżenia kosztów opłatę przygotowawczą oraz prowizję.

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, instytucja finansowa ma w sytuacji wcześniejszej spłaty obowiązek oddać konsumentom proporcjonalną część wszystkich kosztów pożyczki. Taka interpretacja została też potwierdzona we wrześniu 2019 r. przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

– Konsument, który przed terminem spłaci pożyczkę lub kredyt konsumencki, ma prawo odzyskać część wszystkich pobranych opłat proporcjonalnie do skrócenia czasu kredytowania. Kwota zwrotu powinna być obliczona metodą liniową, która jest transparentna i sprawiedliwa. Jako urząd robimy wszystko, aby uporządkować kwestię tych rozliczeń i wyeliminować z rynku nieprawidłowości. Udało się to już w przypadku większości banków oraz dużej części firm pożyczkowych – tłumaczy prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Urząd zobowiązał Provident Polska do zmiany sposobu rozliczeń z byłymi i obecnymi klientami, a także do usunięcia skutków naruszenia praw konsumentów. Odnosi się to do osób, które spłaciły przedterminowo pożyczkę w okresie między 16 maja 2016 r. a datą uprawomocnienia się decyzji.

Dotychczas UOKiK wydał już łącznie podobne decyzje, dotyczące nieprawidłowości w rozliczaniu się z konsumentami po wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego, względem 22 firm pożyczkowych.

mp