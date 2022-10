Wchodzi w życie duża nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

Już w czwartek w życie wejdzie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, dzięki której rady nadzorcze uzyskają nowe możliwości i obowiązki dotyczące kontroli nad spółkami. Eksperci przewidują, że nowe przepisy mogą zmienić funkcjonowanie holdingów. W praktyce rady nadzorcze otrzymają większe możliwości bardziej efektywnego nadzoru korporacyjnego. Lepiej zabezpieczone będą przy tym interesy wierzycieli, członków organów i drobnych wspólników spółek zależnych.

– To swoista mała rewolucja, bo mówi się o tym, że po raz pierwszy od wprowadzenia Ksh będziemy mieli do czynienia z tak znaczącą zmianą. Możemy podzielić te zmiany na trzy kategorie. Pierwsza to grupa spółek, coś całkowicie nowego w polskim prawie, kwestie związane z funkcjonowaniem rady nadzorczej oraz zarządu, jeśli chodzi o ich funkcjonowanie, protokołowanie, konstrukcję odpowiedzialności i kompetencji. Chodzi o życie nie tylko spółek publicznych, ale tym razem też tych zwykłych, prywatnych, w ramach mniejszych i średnich struktur. To kompletna nowość – wskazał w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes adwokat w act BSWW legal & tax, Łukasz Świątek.

Zgodnie z nowymi definicjami, instytucja grupy spółek ma oznaczać spółkę dominującą i spółkę lub spółki zależne, które są spółkami kapitałowymi i kierują się wspólną strategią w celu realizacji wspólnego interesu.

W założeniu nowe przepisy mają jednocześnie ułatwiać zarządzanie grupą przez spółkę dominującą w związku z realizacją wspólnej strategii oraz zapewniać ochronę określonych grup interesu. Sprawne zarządzanie umożliwiać ma m.in. wiążące polecenie kierowane przez spółkę dominującą do spółki zależnej.

– Rada nadzorcza będzie w stanie uzyskać na podstawie swojej decyzji bez potrzeby uzyskiwania zgody walnego zgromadzenia, zgromadzenia wspólników czy też zarządu zewnętrzną pomoc (w postaci doradcy rady nadzorczej), żeby rzeczywiście móc daną spółkę nadzorować zgodnie ze swoimi kompetencjami. Poza tym pojawi się duża odpowiedzialność po stronie rady nadzorczej, która zyskuje z jednej strony narzędzia, a z drugiej strony będzie od niej wymagane, aby z tych narzędzi korzystała tak, żeby prowadzić rzeczywisty nadzór – dodaje Świątek.

mp