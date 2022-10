Podwyżka zasiłku pogrzebowego? MRiPS rozważa taki ruch

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, odnosząc się do pytania zadanego w interpelacji poselskiej, czy planowane są działania zmierzające do podwyższenia obowiązującej kwoty zasiłku pogrzebowego poinformowało, że obecnie w resorcie trwają szczegółowe analizy, dotyczące możliwości zmiany wysokości zasiłku pogrzebowego, tak by jego wysokość uwzględniała z jednej strony ponoszone koszty pogrzebu, z drugiej zaś możliwości finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa.

Interpelacja nr 36209 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie podwyższenia zasiłku pogrzebowego

Szanowna Pani Minister!

Do mojego biura poselskiego wpłynęła prośba o interwencję w sprawie niedostatecznej kwoty zasiłku pogrzebowego. Organizacja pogrzebu jest sprawą niezwykle kosztowną, ze względu na rosnące ceny zarówno usług pogrzebowych, przechowywania ciała, jak i samych trumien.

Godny pochówek wymaga zorganizowania wielu elementów, z których każdy jest finansowym wysiłkiem, nie tylko dla osoby mniej zamożnej. Na ten moment, kwota świadczeń wypłacana przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych nie zapewnia możliwości wyprawienia nawet skromnego pogrzebu. Otrzymywane świadczenia są nieadekwatne do średniego kosztu pochowania zmarłego, rozpoczynającego się od kwoty siedmiu tysięcy złotych. Wiele pogrążonych w żałobie rodzin musi zaciągać kredyt w celu opłacenia wszystkich kosztów pogrzebu, narażając się przy tym na zachwianie swojego bezpieczeństwa finansowego.

W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z prośbą o zajęcie stanowiska i odpowiedź na poniższe pytania:

Jakie jest stanowisko Pani Minister na ten temat? Dlaczego do tej pory nie podniesiono kwoty zasiłku pogrzebowego? Czy istnieje możliwość podniesienia kwoty zasiłku pogrzebowego do 200 procent średniego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce?

Poseł Urszula Nowogórska

29 września 2022 r.

Odpowiedź na interpelację nr 36209 w sprawie podwyższenia zasiłku pogrzebowego

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z przekazaną przez Panią Marszałek przy piśmie znak: K9INT36209, interpelacją Pani Poseł Urszuli Nowogórskiej w sprawie podwyższenia kwoty zasiłku pogrzebowego, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem przysługującym w przypadku śmierci osoby, a także związanej z nią koniecznością dokonania pochówku. Istnienie zasiłku pogrzebowego nie wynika z realizacji obowiązku konstytucyjnego, ale jest wyrazem swobody ustawodawcy kształtowania systemu zabezpieczenia społecznego.

Obecna kwota zasiłku pogrzebowego, która zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504) wynosi 4000 zł, obowiązuje od dnia 1 marca 2011 r. wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1578).

Odnosząc się do pytania, czy planowane są działania zmierzające do podwyższenia obowiązującej kwoty zasiłku pogrzebowego informuję, że obecnie w resorcie rodziny i polityki społecznej trwają szczegółowe analizy, dotyczące możliwości zmiany wysokości zasiłku pogrzebowego, tak by jego wysokość uwzględniała z jednej strony ponoszone koszty pogrzebu, z drugiej zaś możliwości finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa, zasilającego co roku FUS dotacją uzupełniającą poziom przychodów ze składek do poziomu wydatków na świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

Stanisław Szwed

Warszawa, 12 października 2022 r.

Hasła tematyczne: zasiłek pogrzebowy, interpelacja, ministerstwo rodziny i polityki społecznej